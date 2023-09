Αχαΐα

Κουνουπέλι: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητό του (εικόνες)

Θρίλερ με την εύρεση της απανθρακωμένης σορού στην περιοχή του Κουνουπελίου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες, τόσο του τμήματος Ασφαλείας της Δυτικής Αχαΐας, όσο και του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής, για τη διακρίβωση των συνθηκών θανάτου ενός άνδρα, που βρέθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο, στην περιοχή του Κουνουπελίου.

Παράλληλα, αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θα προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα.

Ο νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε από πυροσβέστες κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε δασική έκταση στην περιοχή Λουτρά Υρμίνης Κουνουπελίου, του δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, βρισκόταν σε θέση πρηνηδόν στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, ενώ όσον αφορά τη διαδικασία ταυτοποίησης του νεκρού άνδρα, αναμένεται να ληφθούν δείγματα γενετικού υλικού.

