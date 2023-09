Έβρος

Έβρος: Σύλληψη διακινητών που μετέφεραν μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνελήφθησαν οι τρεις διακινητές μεταναστών από τις Αρχές.

-

Τρεις διακινητές, οι οποίοι επιχειρούσαν να προωθήσουν στο εσωτερικό της χώρας συνολικά 18 μετανάστες συνελήφθησαν από αστυνομικούς χθες και σήμερα σε περιοχές της Ροδόπης και του Έβρου.

Στην πρώτη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών συνέλαβαν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος μετέφερε με Ι.Χ. φορτηγό παράνομα στην ενδοχώρα δέκα μετανάστες.

Όπως διαπιστώθηκε μετά τη σύλληψη ο οδηγός- διακινητής δεν διέθετε άδεια οδήγησης. Μάλιστα αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα. Τελικά το όχημα εξετράπη της πορείας του και ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενο αγροτεμάχιο, ενώ ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει, αντιστεκόμενος κατά τη σύλληψή του.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο μεσημέρι στην Εθνική οδό Αλεξανδρούπολης - Μικρού Δερείου, συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ημεδαπός διακινητής, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. φορτηγό όχημα και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας πέντε μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, σήμερα το πρωί σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος μετέφερε με επιβατικό ΙΧ τρεις μετανάστες.

Και στις τρεις περιπτώσεις κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών Ροδόπης και Φερών Αλεξανδρούπολης.

Ειδήσεις σήμερα:

Fast Ferries: Έδεσε στη Ραφήνα μετά από πολύωρη περιπέτεια

Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις την Κυριακή

Κακοκαιρία - Καρδίτσα: νεκροί βρέθηκαν μητέρα για γιος που αγνοούνταν