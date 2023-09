Λέσβος

Λέσβος: Δεκάδες παράτυποι μετανάστες σε λέμβο (βίντεο)

Παρακολουθήστε στο βίντεο πώς διασώθηκαν και παραδόθηκαν ασφαλείς στις αρμόδιες αρχχές του νησιού.

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 55 αλλοδαπών προέβησαν, πρωινές ώρες του Σαββάτου, στελέχη του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Συκαμιάς Λέσβου.

Συγκεκριμένα, πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης του λιμενικού βρισκόμενο σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε πνευστή λέμβο, με 55 επιβαίνοντες, τους οποίους περισυνέλεξε με ασφάλεια και τους μετέφερε στον λιμένα Μυτιλήνης. Στη συνέχεια παραδόθηκαν σε στελέχη της Ασφάλειας του Λιμεναρχείου και μεταφέρθηκαν στο χώρο Καραντίνας του Κέντρου Υπδοχής και Ταυτοποίησης Αλλοδαπών. «Μαυροβούνι».

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

