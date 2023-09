Κοζάνη

Κοζάνη: περιπατητές χάθηκαν στα Πιέρια Όρη

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές και στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού των περιπατητών.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δυο περιπατητών που έχασαν τον προσανατολισμό τους στα Πιέρια Όρη, στην ευρύτερη περιοχή του Βελβεντού Κοζάνης.

Άμεσα επικοινώνησαν με την πυροσβεστική και στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού με 4 οχήματα και συνολικά 11 πυροσβέστες. Στην επιχείρηση συμμετείχε και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Κοζάνης.

Ύστερα από κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, εντοπίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

