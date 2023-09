Θεσσαλονίκη

Λεωφορείο ΚΤΕΛ συγκρούστηκε με φορτηγό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν σε ανακοίνωση τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης για το περιστατικό. Πώς συνέβη το τροχαίο.

-

Τροχαίο με υλικές ζημιές σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:00 το πρωί της Τρίτης στην οδό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης «στις 7.10 το πρωί, μικρό φορτηγό Ι.Χ., προσέκρουσε στο υπεραστικό λεωφορείο Ν.62 της εταιρείας μας, την ώρα που αυτό σταμάτησε στον ερυθρό σηματοδότη της οδού Λαγκαδά στο ύψος του στρ. Καρατάσου».

Από την πρόσκρουση του φορτηγού στο πίσω μέρος του λεωφορείου, σημειώθηκαν μικρές υλικές ζημίες, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του λεωφορείου.

Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο των 06.00 από Ζαγκλιβέρι προς Θεσσαλονίκη, με 6 επιβάτες.

Οι επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με αστικό λεωφορείο, χωρίς καθυστέρηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης:

«Την Τρίτη (12/9), στις 7.10 το πρωί, μικρό φορτηγό Ι.Χ., προσέκρουσε στο υπεραστικό λεωφορείο Ν.62 της εταιρείας μας, την ώρα που αυτό σταμάτησε στον ερυθρό σηματοδότη της οδού Λαγκαδά στο ύψος του στρ.Καρατάσου. Από την πρόσκρουση του Φ.Ι.Χ. στο πίσω μέρος του λεωφορείου, σημειώθηκαν μικρές υλικές ζημίες, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του λεωφορείου. Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο των 06.00 από Ζαγκλιβέρι προς Θεσσαλονίκη, με 6 επιβάτες. Οι επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με αστικό λεωφορείο, χωρίς καθυστέρηση. Από το συμβάν δεν υπάρχουν τραυματισμοί».

Ειδήσεις σήμερα:

Λούτσα: Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών και οι έρευνες

Κακοκαιρία “Daniel” – Hellenic Train: Αναστολή στη σύνδεση Αθήνας με Θεσσαλονίκη μέχρι νεοτέρας

Κακοκαιρία “Daniel” – Λινού: Τα βακτήρια από τα νεκρά ζώα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με το νερό