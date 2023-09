Βοιωτία

Βοιωτία: Ψαροντουφεκάς εντοπίστηκε νεκρός

Η σορός του άτυχου άνδρα περισυνελέγη από ιδιωτικό σκάφος.

Νεκρός εντοπίστηκε από ιδιώτες δύτες 57χρονος υποβρύχιος αλιέας στην θαλάσσια περιοχή Αλυκή Βοιωτίας.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα η σορός περισυνελέγη από ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο της Θήβας.

