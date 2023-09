Ημαθία

Βέροια: Η οικιακή βοηθός “καθάριζε” κι εκεί που δεν έπρεπε

Μέσα σε λίγους μήνες είχε κλέψει δεκάδες χιλιάδες ευρώ από το σπίτι στο οποίο είχε προσληφθεί.

Οικιακή βοηθός συνελήφθη σε περιοχή της Βέροιας με την κατηγορία ότι έκλεψε από την εργοδότριά της συνολικά πάνω από 40.000 ευρώ.

Η 36χρονη συλληφθείσα εργαζόταν στο σπίτι γυναίκας, 51 ετών, από τη Γερμανία, φροντίζοντας τον σύζυγό της που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Τους τελευταίους μήνες, η αλλοδαπή εργοδότρια διαπίστωσε ότι έλειπαν συνεχώς χρήματα από την οικία της. Οι υποψίες της στράφηκαν στην οικιακή βοηθό, οπότε απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές. Συνελήφθη τελικά χθες όταν στη κατοχή της βρέθηκαν 4.650 ευρώ που, όπως διαπιστώθηκε, είχε κλέψει νωρίτερα από το ίδιο σπίτι.

Σύμφωνα με την καταγγελία της παθούσας, το ποσό που αφαίρεσε από τον περασμένο Μάιο ανέρχεται σε 43.650 ευρώ.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της, οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας

