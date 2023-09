Εύβοια

Τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε από γέφυρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο όχημα επέβαιναν δυο άτομα. Νεκρός ένας 35χρονος πατέρας δυο παιδιών.

-

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Βασιλικό Εύβοιας.

Στις 06:45 το πρωί υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα όχημα ΙΧ στο οποίο επέμεναν δυο άτομα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει από την γέφυρα στο Βασιλικό.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της ΠΥ Χαλκίδας όπου απεγκλώβισαν έναν νεκρό, 35 ετών πατέρα δύο παιδιών και έναν τραυματία, κάτοικοι της περιοχής.

Ο τραυματίας οδηγήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Πηγή: eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία Daniel – Λιβύη: Ξεπέρασαν τους 11300 οι νεκροί στην Ντέρνα

Στόλτενμπεργκ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα είναι μακρύς

Ασπρόπυργος: Έκαψαν λεωφορείο – συγκρούσεις με τα ΜΑΤ (εικόνες)