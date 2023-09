Εύβοια

Εύβοια - Τροχαίο: Πατέρας δύο παιδιών ο νεκρός στο Βασιλικό (εικόνες)

Θρήνος για τον πατέρα των δύο ανήλικων παιδιών, ο οποίος έχασε την ζωή του μετά από πτώση αυτοκινήτου από γέφυρα.

Πατέρας δύο παιδιών ήταν ο 36χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Κυριακής στο Βασιλικό Εύβοιας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το eviazoom.gr, το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ο οδηγός Άκης Κοτσίφης και ο συνοδηγός Δημήτρης Τσιριμώκος, εκινείτο στο δρόμο του Βασιλικού, όταν ξαφνικά χάθηκε ο έλεγχος του οχήματος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Ακολούθως το ΙΧ διαπέρασε με σφοδρότητα τις παρακείμενες μπάρες και εκτοξεύτηκε στον αέρα, καταλήγοντας στον ποταμό Λήλαντα, που ήταν άδειος από νερό.

Στο σημείο επικράτησε πανικός από διερχόμενους πεζούς και οδηγούς, οι οποίοι ειδοποίησαν το ασθενοφόρο, την πυροσβεστική και την τροχαία.

Νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου ο Δημήτρης Τσιριμώκος, ενώ ο Άκης Κοτσίφης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 36χρονος Δημήτρης Τσιριμώκος, ήταν πατέρας δύο παιδιών.

