Κυκλάδες

Άνδρος: νεκρή οδηγός ταξί σε τροχαίο

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στην γυναίκα οδηγό ταξί.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Άνδρο, ύστερα από σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο το πρωί της Δευτέρας στη Χώρα του νησιού.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν μία οδηγός ταξί να βρει τραγικό θάνατο.

Πιο συγκεκριμένα, το τρακάρισμα μεταξύ του αυτοκινήτου και του ταξί ήταν μετωπικό, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η 55χρονη επαγγελματίας οδηγός με καταγωγή από το Μπατσί της Άνδρου.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άνδρου και οι γιατροί έδωσαν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή, όμως στο τέλος διαπίστωσαν τον θάνατό της. Εικάζεται ότι έχασε τις αισθήσεις της ενώ οδηγούσε, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να έπαθε μέχρι και καρδιακό επεισόδιο.

Πηγή: enandro.gr

