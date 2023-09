Δωδεκανήσα

Ρόδος: Αγνοείται κολυμβήτρια - Έρευνες του Λιμενικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες γα τον εντοπισμό κολυμβήτριας στην Ρόδο.

-

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες γα τον εντοπισμό 70χρονης αλλοδαπής κολυμβήτριας σε θαλάσσια περιοχή Λάρδου, νότια της Ρόδου.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης), ιδωτικά σκάφη, όχημα του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίαςγια τον εντοπισμός της.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 3 μποφόρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Disney World: Αρκούδα περιφερόταν στο πάρκο ψυχαγωγίας (εικόνες)

Λαμία: Ο Δήμαρχος καταγγέλλει δολοφονική επίθεση σε βάρος του (εικόνες)

Κώστας Γεωργάκης: Ο φοιτητής που θυσιάστηκε για την Δημοκρατία