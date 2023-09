Λακωνία

Σπάρτη: Θείος πυροβόλησε και σκότωσε τον ανιψιό του (βίντεο)

Ο νεαρός που δέχτηκε πυροβολισμό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που άφησε την τελευταία του πνοή. Αναζητείται ο δράστης.

Πανικός προκλήθηκε στην Σπάρτη, όταν ένας νεαρός, σκοτώθηκε από πυροβολισμό το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον πυροβόλησε ο 46χρονος θείος του.

Το συμβάν έγινε στην περιοχή πίσω απο τον Άγιο Σπυρίδωνα στην Σπάρτη περίπου στις 7.30μμ. Η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο και μπροστά απο το αστυνομικό τμήμα της Σπάρτης, διότι σε περίπτωση σύλληψης του δράστη ενδέχεται να υπάρξουν επεισόδια απο τους συγγενείς και φίλους του 23χρονου.

Ο 23χρονος, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Σπάρτης, που έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς του και ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας για την αποφυγή πεισοδίων. Σε βίντεο, αποτυπώνεται η στιγμή που ανακοινώνουν ότι ο 23χρονος είναι νεκρός.

Ο δράστης αναζητείται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώ γίνονται έρευνες από τους αστυνομικούς.

