Αργολίδα

Αργολίδα: Ανασύρθηκε η δεύτερη σορός από το κανάλι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σώμα του άτυχου άνδρα βρισκόταν σε δύσκολα προσβάσιμο σημείο του αρδευτικού καναλιού χρειάστηκε να στηθεί επίχειρηση από την Πυροσβεστιική.

-

Ανασύρθηκε από τις αρμόδιες αρχές και η σορός του δεύτερου, από τους άτυχυς μετανάστες που πνίγηκαν σε αρδευτικό κανάλι σε περιοχή της Αργολίδας την Τετάρτη.

Οι δύο άνδρες είχαν προσεγγίσει το αρδευτικό κανάλι του ποταμού Αναβάλου στην περιοχή μεταξύ του Αργολικού και της Νέας Τιρύνθου με σκοπό να πλυθούν στο νερό και, άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, είχαν πέσει μέσα στο κανάλι και είχαν πνιγεί.

Το τραγικό συμβάν εκτυλίθηκε κοντά στο χωριό Αργολικό του Δήμου Ναυπλιέων και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση των σορών. Ο ένας από τους δύο ανασύρθηκε αμέσως και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Άργους όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ για τον δεύτερο επιχειρούσαν Πυροσβέστες της ΕΜΑΚ που είχαν μεταβεί στο σημείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Πρόβατα έφαγαν 100 κιλά χασίς και... την άκουσαν

Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτέθηκε σε βοσκό και τον έστειλε σε νοσοκομείο

Ωρωπός: Βρέθηκε προφυλακτικό στο στομάχι σκύλου – υποψίες ότι έπεσε θύμα βιασμού