Αργολίδα: πήγαν να πλυθούν σε αρδευτικό κανάλι και πνίγηκαν

Ποιες οι συνθήκες του πνιγμού των δύο άτυχων ανδρών. Προσπάθειες των αρχών για την ανάσυρση και της δεύτερης σορού.

Τη ζωή τους έχασαν την Τετάρτη το απόγευμα δύο άτυχοι μετανάστες προερχόμενοι από το Πακιστάν, στην περιοχή της Αργολίδας. Συγκεκριμένα οι δύο άνδρες προσέγγισαν το αρδευτικό κανάλι του ποταμού Αναβάλου στην περιοχή μεταξύ του Αργολικού και της Νέας Τιρύνθου με σκοπό να πλυθούν στο νερό και, άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, έπεσαν μέσα στο κανάλι και πνίγηκαν.

Όπως σημειώνει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Αργολίδας anagnostis.org , το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε κοντά στο χωριό Αργολικό του Δήμου Ναυπλιέων και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για την ανάσυρση των σορών.

Οι δύο μετανάστες ετοπίστηκαν νεκροί νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 20 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας από τους δύο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Άργους όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ για τον δεύτερο επιχειρούν Πυροσβέστες της ΕΜΑΚ που έχουν μεταβεί στο σημείο, με αποστολή να ανασύρουν τη σορό του.

Οι λόγοι για τους οποίους οι δύο άνδρες Πακιστανικής καταγωγής είχαν μεταβεί στο συγκεκριμένο σημείο παραμένουν άγνωστοι, ενώ εικάζεται ότι ίσως είχαν πάει εκεί για να πλυθούν.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκαν 2 αλλοδαποί από αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Νέας Τίρυνθας Ναυπλίου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 20, 2023

