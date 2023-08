Κοινωνία

Αργολίδα: νεκρός λουόμενος σε παραλία

Πώς ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και εντέλει δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από γνωστή παραλία του Κιβερίου Αργολίδας, ένας 74χρονος ημεδαπός, σύμφωνα με την ΕΡΤ.