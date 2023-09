Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Μυστήριο με την εξαφάνιση πατέρα και γιου

Πατέρας και γιος ταξίδευαν από Λαμία για Άρτα και έκτοτε αγνοούνται. Τι έδειξε το στίγμα από τα κινητά του.

Υπόθεση θρίλερ με την εξαφάνιση πατέρα και γιου τις τελευταίες ώρες στη Στερεά Ελλάδα με το επίκεντρο αρχικά στη Λαμία και τη Φθιώτιδα.

Οι δύο άνδρες αγνοούνται από το μεσημέρι της Τετάρτης (20/9/23), πατέρας και γιος που ταξίδευαν με ένα μαύρο Peugeot από Λαμία για Άρτα, πιθανότατα μέσω της εθνικής οδού Θερμοπυλών – Aντιρρίου.

Πρόκειται για έναν 65χρονο που βρέθηκε στη Λαμία, για να παραλάβει τον 38χρονο γιο του από το Γενικό Νοσοκομείο, καθώς νωρίτερα ο τελευταίος είχε σοβαρό ατύχημα στην περιοχή του Τυμφρηστού Φθιώτιδας.

O 38χρονος περίπου στις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα, είχε βγει εκτός δρόμου με το αυτοκίνητό του, στην 1,7 χ/θ Τυμφρηστού – Καρπενησίου, αλλά για καλή του τύχη, σταμάτησε 5-6 μέτρα κάτω από το δρόμο. Τότε δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά και είχε διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για πρώτες βοήθειες και εξετάσεις στο ΓΝ Καρπενησίου.

Με ασθενοφόρο και πάλι του ΕΚΑΒ στη συνέχεια διακομίστηκε στο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις του, που βγήκαν «καθαρές» καθώς πήρε εξιτήριο να φύγει για το σπίτι του. Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά τα ίχνη τόσο του 38χρονου, όσο και του 65χρονου πατέρα του, έχουν χαθεί.

Η μητέρα και σύζυγος των αγνοουμένων, ανησύχησε και ειδοποίησε την αστυνομία, που έδωσε αμέσως σήμα σε όλες τις υπηρεσίες κατά μήκος της πιθανής διαδρομής αλλά και σε όμορες περιοχές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το στίγμα από τα κινητά τηλέφωνα προσδιορίζει μια αρκετά μεγάλη περιοχή κυρίως από το Γαλαξίδι και μέχρι μετά το Αντίρριο, ωστόσο οι αρχές «χτενίζουν», όλα τα δύσβατα σημεία της εθνικής οδού που συνδέει τη Λαμία με την Πάτρα.

Από το απόγευμα της Πέμπτης (21/9/23) συνδρομή στις αστυνομικές υπηρεσίες παρέχουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και τα κλιμάκια κυρίως από Φωκίδα και Ναυπακτία, ενώ στις αγωνιώδεις αναζητήσεις συμμετέχει και η 7η ΕΜΑΚ με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

