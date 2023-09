Μπαλωθιές - Ιορδανία: Καλεσμένος σκότωσε τον γαμπρό πριν τον γάμο! (βίντεο ντοκουμέντο)

Συγκλονιστικές εικόνες από την στιγμή που ο 20χρονος πέφτει νεκρός, έχοντας βληθεί στο στήθος, από καλεσμένο που πυροβολούσε για να “γιορτάσει” τον γάμο.

Σοκ και οργή προκαλούν οι εικόνες από την Ιορδανία, που αποτυπώνουν την στιγμή που πέφτει νεκρός ένας 20χρονος γαμπρός, σε πάρτι για τον επικείμενο γάμο του, από έναν καλεσμένο του, που πυροβολούσε για να... γιορτάσει το ευτυχές γεγονός!

Η τραγωδία από τις μπαλωθιές έλαβε χώρα στο τέλος Αυγούστου, αλλά οι λεπτομέρειες για το περιστατικό και το βίντεο - ντοκουμέντο ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ημέρες.

Ο νεαρός, που δεν πρόλαβε να ντυθεί γαμπρός, βυθίζοντας στον θρήνο τους αγαπημένους του, βλήθηκε στο στήθος, στο πάρτι που είχαν διοργανώσει συγγενείς του.

Just In: Always watch the people with the guns when at a Wedding.



The video shows the tragic killing of Hamza Sattam Hamed Al-Fanatsa, the groom at a wedding.



That surely ruined the party!



I’m actually dumbfounded ?? ?? pic.twitter.com/KaOCoVVvRO