Χανιά

Χανιά: Νεαροί χτύπησαν μαθητή σε αυλή σχολείου - Ξεσπά η μητέρα του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό του παιδιού. Από την Αστυνομία έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.

-

Μητέρα έκανε καταγγελία υποστηρίζοντας ότι ο 16χρονος γιο της ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικούς του, έξω από το σχολείο του, που βρίσκεται στο δήμο Χανίων.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 20 Σεπτέμβρη, όταν, σύμφωνα με τη μητέρα, ο 16χρονος μαθητής βρισκόταν εντός του σχολικού προαυλίου. Λίγο μετά τις 12:30, είχε τελειώσει η 5η διδακτική ώρα και οι μαθητές που βρίσκονταν στο σχόλασμα έβγαιναν από τον προαύλιο χώρο του σχολείου. Ο 16χρονος, παρ’ όλο που είχε σχολάσει, παρέμεινε εντός του προαυλίου, περιμένοντας φίλους του.

Κάποια στιγμή, σε ανύποπτο χρόνο, ένας μαθητής του ίδιου σχολείου, ο οποίος βρισκόταν στην απέναντι καφετέρια, πέταξε ένα πλαστικό μπουκάλι το οποίο βρήκε τον 16χρονο στο πρόσωπο. Το παιδί, όπως καταγγέλλει η μητέρα, ρώτησε ποιος πέταξε το μπουκάλι και γιατί, με τον μαθητή από την καφετέρια να απαντάει «εγώ, γιατί έτσι γουστάρω».

Το κλίμα εντάθηκε περισσότερο, όταν ο μαθητής από την καφετέρια βρέθηκε εντός του σχολικού προαυλίου, μαζί με την παρέα του, οι οποίοι, σύμφωνα με τη μητέρα, δεν φοιτούν στο ίδιο σχολείο. Ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των νέων, στην οποία γρήγορα επενέβη εκπαιδευτικός που βρισκόταν σε εφημερία του προαυλίου εκείνη τη στιγμή. Ο καθηγητής “χώρισε” τους νέους, οι οποίοι φάνηκε πως έδωσαν τα χέρια και το θέμα θεωρήθηκε λήξαν. Οι νεαροί τότε εξήλθαν του σχολικού χώρου.

Μερικά λεπτά αργότερα και ενώ η 6η σχολική ώρα είχε ξεκινήσει, οι εκπαιδευτικοί είχαν εισέλθει στις αίθουσες και η καγκελόπορτα είχε κλειδωθεί, η ίδια παρέα επέστρεψε και, σύμφωνα με τη μητέρα, βρίσκοντας μία παρακείμενη πόρτα διαφορετικού σχολείου, το οποίο συνδέεται με το λύκειο, εισήλθε ξανά στον προαύλιο χώρο.

Όπως καταγγέλλει η μητέρα του 16χρονου, η παρέα κατευθύνθηκε προς το παιδί και ο ένας εκ των μελών της, τον γρονθοκόπησε στο σαγόνι.

Ο 16χρονος ξεκίνησε να αιμορραγεί και σύντομα το περιστατικό έγινε γνωστό στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, οι οποίοι κάλεσαν τη μητέρα του. Όπως περιγράφει η ίδια, παρέλαβε τον γιο της και μετέβησαν σε οδοντίατρο ο οποίος «επιβεβαίωσε την αιμορραγία και μας είπε ότι έπρεπε να κάνουμε πανοραμική γνάθου. Όταν, την επόμενη ημέρα κάναμε την πανοραμική, αυτή έδειξε δύο κατάγματα στη γνάθο, γεγονός που επιβεβαίωσε και η γιατρός του νοσοκομείου. Σήμερα (22/09), θα φύγουμε για Ηράκλειο για να συμβουλευτούμε γναθοχειρουργό, καθώς από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Χανίων ενημερωθήκαμε ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο γναθοχειρουργικό τμήμα και πρέπει να απευθυνθούμε είτε σε ιδιώτη είτε στο ΠΑΓΝΗ».

Η μητέρα, απέστειλε αναφορά, γνωστοποιώντας το παραπάνω περιστατικό σε όλα τα σχολεία των Χανίων. Παράλληλα, έχει ήδη υποβληθεί μήνυση στην αστυνομία από τον πατέρα του νεαρού για πρόκληση σωματικής βλάβης που τελέστηκε σε βάρος του ανήλικου. Από τη διεύθυνση της αστυνομίας παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση ενώ διενεργείται προανάκριση για το περιστατικό. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της μητέρας, η λυκειάρχης του σχολείου με τη σειρά της θα προβεί σε μήνυση.

Όπως παραδέχεται η μητέρα του 16χρονου στο Flashnews.gr «Το παιδί είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά από το περιστατικό. Είναι πολύ λυπηρό που συμβαίνουν τέτοια περιστατικά μεταξύ παιδιών. Έχουμε αναστατωθεί όλοι και ελπίζουμε το παιδί να είναι καλά».

*Τα στοιχεία της μητέρας και του 16χρονου μαθητή βρίσκονται στη διακριτική διάθεση του Flashnews.gr.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Κηφισός: Νεκρός οδηγός μηχανής σε καραμπόλα

Φθιώτιδα: Μυστήριο με την εξαφάνιση πατέρα και γιου

Παναθηναϊκός - Βιγιαρεάλ: Δεκάδες συλλήψεις στο ΟΑΚΑ πριν τον αγώνα (εικόνες)