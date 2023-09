Αχαΐα

ΣΥΡΙΖΑ – Πάτρα: Συναγερμός για ύποπτο φάκελο με ζάχαρη άχνη!

Τεράστια κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της 6ης ΕΜΑΚ, μετά τον εντοπισμό ύποπτου φακέλου από άγνωστο παραλήπτη που μάλλον ήθελε… να γλυκάνει την Κουμουνδούρου.

Μεγάλη κινητοποίηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στα γραφεία του ΕΛΤΑ, στην Πάτρα, επί της οδού Μαιζώνος, όταν εντοπίστηκε ύποπτος φάκελος με αποστολές άγνωστο παραλήπτη, προς τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα.

Στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, ενώ η γύρω περιοχή αποκλείστηκε.

Σύμφωνα με το tempo24.news, από την Πάτρα είχαν ταχυδρομηθεί στο παρελθόν άλλες δύο φορές ύποπτοι φάκελοι που έφθασαν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε πως ο φάκελος με την σκόνη αγνώστου συστάσεως, ήταν άχνη ζάχαρη.

