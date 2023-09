Φλώρινα

Φλώρινα: Μετέφεραν εκατοντάδες φιάλες φρέον από την Αλβανία (εικόνες)

Καλά οργανωμένη επιχείρηση για τη μεταφορά φιαλών από την Αλβανία, κατέληξε σε συλλήψεις και κατάσχεση του φορτίου.

Δύο άτομα, ένας 28χρονος αλλοδαπός και ένας 51χρονος ημεδαπός, συνελήφθησαν σε περιοχή της Φλώρινας, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλλοπηγής για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων εντοπίστηκε φορτηγό αυτοκίνητο, με οδηγό τον 28χρονο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 149 φιάλες που περιείχαν ψυκτικό υγρό (φρέον), βάρους άνω του 1,5 τόνου, τις οποίες είχε παραλάβει από μη φυλασσόμενη διάβαση της Ελληνοαλβανικής μεθορίου, στερούμενος παραστατικών εισαγωγής, εκτελωνισμού και δασμολόγησης αυτών.

Ακολούθως, εντοπίστηκε Ι.Χ. αυτοκίνητο με οδηγό τον 51χρονο, το οποίο προπορευόταν του οχήματος που μετέφερε τις φιάλες και λειτουργούσε ως προπομπός, διευκολύνοντας τη μεταφορά αυτών και ενημερώνοντας τον 28χρονο για ενδεχόμενο επικείμενων αστυνομικών ελέγχων.

Συνολικά κατασχέθηκαν εκτός από τις φιάλες φρέον, τα δύο οχήματα, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 2.950 ευρώ. Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλλοπηγής, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

