Βόλος: Είχε “φυλακισμένες” μάνα και κόρη για 2 χρόνια - Προσπάθησε να πνίξει την 22χρονη

Την απόλυτη φρίκη από τον "άνθρωπο - φύλακα" τους ζούσαν μια νεαρή γυναίκα και η 2,5 ετών κόρη της.

Σκηνές μαρτυρίου βίωνε καθημερινά μια 22χρονη αλβανικής υπηκοότητας σε περιοχή του Βόλου, καθώς ο 28χρονος ομοεθνής σύζυγός της κρατούσε την ίδια και το μόλις 2μιση ετών παιδάκι τους έγκλειστους και απομονωμένους στο σπίτι για δύο ολόκληρα χρόνια, ενώ κακοποιούσε την γυναίκα σε καθημερινή βάση.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει το TheNewspaper.gr, τα σκηνικά φρίκης που υπέστη η κοπέλα αποκαλύφθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 21/9, όταν γείτονες κινητοποιήθηκαν ακούγοντας τις κραυγές της από το εσωτερικό του σπιτιού. Σε επίμονα χτυπήματά τους στην πόρτα, ο 28χρονος άνοιξε και προσπάθησε να διαφύγει, με τους περιοίκους να τον ακινητοποιούν, ενώ στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία που προχώρησε σε σύλληψή του.

Όπως αποκαλύφθηκε, εκείνο το βράδυ ο 28χρονος, μετά από κρεσέντο βιαιοπραγίας, έπιασε την νεαρή από το λαιμό και αποπειράθηκε να τη στραγγαλίσει, ενώ σε μετέπειτα εξέταση της γυναίκας εντοπίστηκαν πράγματι σημάδια στραγγαλισμού.

Σε μια ανατριχιαστική κατάθεση, η 22χρονη αναφέρει πως ο άντρας την χτυπούσε κάθε μέρα, ενώ σε άλλες δύο περιπτώσεις την είχε αφήσει σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτή στην οποία βρέθηκε χθες. Αυτή την φορά όμως έφτασε πολύ κοντά στο να την σκοτώσει.Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Αλβανία όταν η κοπέλα ήταν μόλις 18 ετών, σε έναν γάμο «αναγκαστικό» και κανονισμένο από την οικογένειά της και περίπου ενάμιση χρόνο αργότερα απέκτησαν μαζί ένα παιδί. Πριν δύο χρόνια, το 2021, ο 28χρονος μετοίκησε με την νεαρή και το μωρό στην Ελλάδα, σε περιοχή λίγο έξω από τον Βόλο, όπου εργάζεται ως οικοδόμος.

Εκεί ξεκίνησε μια ακραία ιστορία εγκλεισμού και κακοποίησης, η οποία κράτησε δύο ολόκληρα χρόνια. Ο άνδρας κρατούσε την 22χρονη και το παιδί κλειδωμένους και πλήρως απομονωμένους στο σπίτι, με το παιδάκι να μην έχει καν επισκεφθεί ποτέ γιατρό.

Η κοπέλα, η οποία δεν είχε στην πόλη κανέναν δικό της ή γνωστό άνθρωπο, έμεινε εντελώς αποκομμένη. Δεν έμαθε ποτέ ελληνικά, αφού ο 28χρονος δεν την άφηνε να έρθει σε επαφή με κανέναν. Στα δύο χρόνια του εγκλεισμού της, τους πέντε τελευταίους μήνες δεν είδε ούτε το φως του ήλιου, καθώς της απαγόρευε να βγαίνει ακόμη και στην αυλή του σπιτιού.Όλο αυτό το διάστημα την κρατούσε δέσμια, όχι μόνο μετατρέποντας το σπίτι τους σε φυλακή και τόπο βασανιστηρίων, όπως και απαγορεύοντάς της κάθε γνωριμία ή φιλία σε ένα ξένο περιβάλλον, αλλά και εκβιάζοντάς την καθημερινά. Απειλούσε την κοπέλα πως θα πάει ο ίδιος στην Αλβανία να σκοτώσει τους γονείς της, αν εκείνη αποκάλυπτε στους δικούς της όσα περνάει ή επιχειρούσε να φύγει.

Ο εφιάλτης που έζησε η 22χρονη έλαβε τέλος όταν το περιστατικό έφτασε στα χέρια των αρχών, και μετά την σύλληψη του άνδρα, η ίδια μεταφέρθηκε μαζί με το παιδάκι της, το οποίο είναι σε καλή κατάσταση, σε προστατευόμενο χώρο, ώστε να βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Ο 28χρονος βρίσκεται σε κράτηση, ενώ αντιμετωπίζει δίωξη σε κακουργηματικό βαθμό για παρατεταμένη απομόνωση και σωματική βλάβη, πράξη που σύμφωνα με τον νέο ποινικό κώδικα ισούται με βαριά σωματική βλάβη.

Ο ίδιος οδηγήθηκε χθες ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, όπου ζήτησε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη 26/9, για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Πηγή: thenewspaper.gr

