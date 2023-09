Αρτα

Αχελώος: Άντρας βρέθηκε πυροβολημένος δίπλα στο νεκρό άλογο του

Οι έρευνες της Αστυνομίας και τα ενδεχόμενα του κυνηγετικού ατυχήματος ή της εγκληματικής ενέργειας.

Στο νοσοκομείο Άρτας νοσηλεύεται με βαριά τραύματα 69χρονος αλλοδαπός που χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στις όχθες του Αχελώου στο Μεσόπυργο. Δίπλα του κείτονταν νεκρό το άλογό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, φέρει τραύματα από κυνηγετικό όπλο και οι έρευνες της αστυνομίας – χωρίς να αποκλείουν την εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας – εστιάζουν σε κυνηγετικό ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες νωρίτερα στην περιοχή θεάθηκε ομάδα κυνηγών.

Ο τραυματισθείς- αλβανικής καταγωγής – που περιγράφεται ως φιλήσυχος άνθρωπος, είναι εγκατεστημένος από χρόνια στην περιοχή του Μεσόπυργου Άρτας και δουλεύει ως εργάτης γης.

