Αχαΐα

Αχαΐα: Κόρη κατήγγειλε για βιασμό τον πατέρα της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ο πατέρας της πολύτεκνης οικογένειας και αρνείται τις κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλος της οικογένειας διαψεύδει τις κατηγορίες και στηρίζει τον πατέρα.

-

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει καταγγελία για βιασμό που έκανε 23χρονη κόρη για τον 56χρονο πατέρα της, κτηνοτρόφο στο επάγγελμα, κάτοικο σε χωριό της ορεινής Αχαΐας.

Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι πατέρας πολύτεκνης οικογένειας και η κόρη έκανε τη σχετική καταγγελία στην Αστυνομία, με περιγραφές για τις πράξεις που ισχυρίζεται ότι της έχουν συμβεί. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή της αναφέρει και περιστατικό με άλλο άτομο της οικογένειάς της.

Οι αστυνομικοί πήραν κατάθεση από τη νεαρή γυναίκα, το έγγραφο διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και ανακριτή και άμεσα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Ο άνδρας κρατείται από την Παρασκευή το βράδυ στην Ασφάλεια Πατρών και αύριο θα περάσει από ανακριτή για να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έγινε καθόλου προανάκριση από την Αστυνομία, προφανώς για να γίνει η απολογία του απευθείας στον αρμόδιο ανακριτή στα Δικαστήρια Πατρών.

Ο ίδιος, ωστόσο, δηλώνει πως δεν έχει κάνει το παραμικρό από όσα του καταλογίζει η κόρη του, ενώ ο δικηγόρος του επικαλέστηκε τις μαρτυρίες και των άλλων μελών της οικογενείας του, επισημαίνοντας πως θα υποστηρίξουν τον ισχυρισμό του πατέρα. Μεταξύ των παιδιών του, δύο είναι παντρεμένα και έχουν δημιουργήσει τις δικές τους οικογένειες.

Στην ίδια κατάθεση της κοπέλας καταγγέλεται και μία ακόμη απόπειρα βιασμού. Πληροφορίες αναφέρουν πως μέλος της οικογένειας διαψεύδει την κόρη και δηλώνει πως λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Η υπόθεση εξετάζεται με κάθε προσοχή από τις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές της περιοχής και αναμένεται να ξεκαθαρίσει τη Δευτέρα.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ψέριμος: Πέθανε προσπαθώντας να φτάσει κολυμπώντας στην Ελλάδα από την Τουρκία

Λίμνη Κάρλα – αγνοούμενος ψαράς: Εντοπίστηκε η βάρκα του

Δεύτερη μεταμόσχευση καρδιάς χοίρου σε άνθρωπο (εικόνες)