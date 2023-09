Μαγνησία

Βόλος: Απειλές δέχεται η γυναίκα που ήταν φυλακισμένη μαζί με το μωρό της

Συνεχίζεται το μαρτύριο της νεαρής μητέρας, που μαζί με το παιδί της πέρναγαν από την κόλαση του συζύγου και πατέρα του μωρού.

Για τέσσερα ολόκληρα χρόνια η 22χρονη μαζί με το παιδί της ζούσε τον απολυτό εφιάλτη στα χεριά του 28χρονου συζύγου της, που τους κρατούσε φυλακισμένους στο σπίτι – κολαστήριο στο Βόλο.

Καθημερινά η άτυχη γυναίκα βίωνε τον τρόμο με τους ξυλοδαρμούς να είναι διαρκείς και ανελέητοι.

Το τέλος του Γολγοθά της έφτασε όταν για μία ακόμη φορά γειτόνισσες της στις Αλυκές του Βόλου άκουσαν την 22χρονη να ουρλιάζει και κατάλαβαν ότι ο σύζυγος της ξανά την κακοποιεί. Έτσι, αποφάσισαν επιτέλους να σταματήσουν την αρρωστημένη συμπεριφορά του 28χρονου.

Ο 28χρονος συνελήφθη, αλλά η επικίνδυνη συμπεριφορά του δεν σταματά ούτε μέσα από τα κρατητήρια της ΕΛΑΣ στην Μαγνήσια. Οι συγγενείς του απειλούν τώρα την οικογένεια της 22χρονης να πάρει πίσω την μήνυση και να επιστρέψει στον συλληφθέντα καθώς του… ανήκει, όπως λένε.

Η 22χρονη, που μαζί με την λίγων μηνών κόρη του ζευγαριού βρίσκεται σε δομή φιλοξενίας στο Βόλο, φοβάται πως εάν ο 28χρονος σύζυγος της δεν προφυλακιστεί θα την βρει και θα την σκοτώσει.

Ο ίδιος προκλητικά υποστηρίζει ότι δεν έχει κάνει τίποτα, κι ότι δεν κακοποιούσε την γυναίκα του.

«Δεν χτύπησα την γυναικά μου ούτε το παιδί μου. Είχαμε απλά έναν καβγά. Δεν την έχω χτυπήσει ποτέ», ανέφερε ο 28χρονος.

Την Τρίτη ο 28χρονος θα οδηγηθεί στις δικαστικές αρχές Βόλου για να δώσει εξηγήσεις και να απολογηθεί.

