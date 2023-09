Δωδεκανήσα

Ρόδος: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από 15χρονες μαθήτριες στο ίδιο σχολείο (εικόνες)

Οι 15χρονες που χτύπησαν ανελέητα το θύμα τους, φέρονται να είχαν πρωταγωνιστήσει σε ανάλογα επεισόδια σε άλλο σχολείο από το οποίο αποβλήθηκαν οριστικά.

Σοκ, αποτροπιασμό και έντονο προβληματισμό προκαλεί βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, το οποίο δείχνει άγρια συμπλοκή τριών μαθητριών ηλικίας 13, 15 και 15 ετών αντίστοιχα σε χωριό της Ρόδου, με γροθιές κλωτσιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Η υπόθεση, που έχει πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης έπειτα από μηνύσεις που κατατέθηκαν, σημειώθηκε σε μεγάλο χωριό της ανατολικής πλευράς του νησιού ανάμεσα σε τρεις μαθήτριες, Μία 13χρονη, μαθήτρια πρώτης γυμνασίου και άλλες δύο αδελφές 15 ετών, μαθήτριες επίσης στο ίδιο σχολείο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της 15ης Σεπτεμβρίου, εκτός του σχολικού συγκροτήματος όπου φοιτούσαν και οι τρεις ανήλικες μαθήτριες και συγκεκριμένα σε εκδήλωση ελληνικής βραδιάς που είχε διοργανωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε η ΡΟΔΙΑΚΗ, είχαν προηγηθεί απανωτά φραστικά επεισόδια τις προηγούμενες μέρες μέσα στο Γυμνάσιο που φοιτούν τα κορίτσια και έγινε αναφορά στην διεύθυνση του σχολείου, τόσο από την 13χρονη όσο και από τις δύο 15χρονες.

Οι δύο μαθήτριες, που όπως φαίνεται και στο βίντεο χτυπούν άγρια την 13χρονη, φοιτούσαν σε σχολικό συγκρότημα της πόλεως Ρόδου την περασμένη χρονιά, αλλά εξαιτίας παρόμοιων περιστατικών είχαν αποβληθεί από το συγκεκριμένο σχολείο και είχαν εγγραφεί σε Γυμνάσιο εκτός πόλεως.

