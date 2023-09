Εύβοια

Κακοκαιρία “Elias”: Η Εύβοια δοκιμάζεται από ακραία φαινόμενα (εικόνες)

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και σπίτια, δέντρα ξεριζωμένα και διακοπές ηλεκτροδότησης. Μήνυμα από το 112 στο Μαντούδι.

Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας Elias και από την Εύβοια. Ειδικά στη βόρεια Εύβοια τα φαινόμενα ήταν πολύ ισχυρά και η Πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε πλήθιος κλήσεων για άντληση υδάτων από πλημμυρισμένα κτήρια.

Η Πυροσβεστική χρειάστηκε όμως να επέμβει και για να απομακρύνει δέντρα ΄που ξεριζώθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες στις Ροβιές κόπηκαν δρόμοι και πλημμύρισαν σπίτια.

Η έντονη βροχόπτωση έχει παρασύρει μέχρι και βάρκες στους δρόμους, η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε αρκετούς δρόμους, ενώ οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από τα Ψαχνά προς τη βόρεια Εύβοια. Ο δήμαρχος Μαντουδίου έκανε έκκληση στους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους.

Ο δρόμος είναι κλειστός από Προκόπι προς Μαντούδι οι κάτοικοι μιλούν για ολική καταστροφή και προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν.

Λίγο μετά τις 10:00 το 112 έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους στο Μαντούδι, ζητώντας τον περιορισμό των μετακινήσεων λόγω των έντονων καιρικών φαινιομένων.

Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις) στην περιοχή σας. Κίνδυνος υπερχείλισης χειμάρρων



Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων & ακολουθείτε τις… — 112 Greece (@112Greece) September 27, 2023

Η κακοκαιρία χτύπησε και τη Χαλκίδα τα ξημερώματα. Γύρω στις 04:00 άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς και μια ώρα αργότερα σημειώθηκε διακοπή ρεύματος σε μία μεγάλη περιοχή βόρεια της Χαλκίδας,

Από Χαλκίδα έως και την Ερέτρια οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια από την ισχυρή καταιγίδα.

Πηγές: evima.gr, eviazoom.gr





