Ρόδος: Εισαγγελική έρευνα για τον ξυλοδαρμό ανήλικης από συμμαθήτριές της

Δύο 15χρονες μαθήτριες χτυπούσαν, με μπουνιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι μία 13χρονη.

Παραγγελία για τη διενέργεια έρευνας, αναφορικά με τον ξυλοδαρμό 13χρονης μαθήτριας από δύο άλλες μαθήτριες, έδωσε η Εισαγγελέας Ανηλίκων Ρόδου.

Το περιστατικό σημειώθηκε, τις προηγούμενες ημέρες, σε χωριό του νησιού και η είδηση μαζί με το επίμαχο βίντεο έκαναν τον γύρο του διαδικτύου σε πανελλαδικό επίπεδο, προκαλώντας αποτροπιασμό αλλά και έντονο προβληματισμό.

Η αντίδραση της εισαγγελικής λειτουργού ήταν άμεση και ήδη έχει παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη και εις βάθος έρευνα της υπόθεσης, ενώ παράλληλα έχει ζητήσει να κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

Ραγδαία είναι η αύξηση της βίας στους ανήλικους σε όλη τη χώρα, με τους εκπαιδευτικούς να εκφράζουν τον προβληματισμό τους

