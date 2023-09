Λάρισα

Κακοκαιρία “Elias” - Λάρισα: Μήνυμα 112 για εκκένωση του Σωτήριου

Μετά το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας "Daniel" η Λάρισα δοκιμάζεται ξανά. Νέο μήνυμα του 112 που ηχεί στα κινητά των κατοίκων. Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες.

Λίγες ημέρες μετά το πέρασμα της φονικής κακοκαιρίας "Daniel" οι κάτοικοι της Λάρισας δοκιμάζονται ξανά.

Μάλιστα λίγο πριν τις 163:0 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους στο Σωτήριο Λάρισας προκειμένου να απομακρυνθούν προς Λάρισα λόγω έντονων πλημμυρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σωτήριο απομακρυνθείτε προς Λάρισα μέσω Π.Ε.Ο Λάρισας, Βόλου λόγω έντονων πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τις 13.30 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του «112» στους κατοίκους των περιοχών Αρμένι και Σωτήριο να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

— 112 Greece (@112Greece) September 27, 2023

Την ίδια ώρα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα «σφυροκοπούν» τη βόρεια Εύβοια, ενώ η αγωνία είναι υψηλή στη Λαμία λόγω του ύψους των υδάτων του ποταμού Σπερχειού.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία "Elias" τις επόμενες ώρες

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, το σύστημα κακοκαιρίας Elias θα εξακολουθήσει να επηρεάζει περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα Τετάρτη (27/9) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Στερεά (Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και τα βορειότερα τμήματα της Βοιωτίας), τη Θεσσαλία (κυρίως ανατολική και νότια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κεντρική και βόρεια).

Την Πέμπτη (28/9) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως τις πρωινές ώρες στη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως την κεντρική και βόρεια), τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία. Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

