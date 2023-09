Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Λάρισα: Βίντεο από drone κόβει την ανάσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία βυθισμένη πολιτεία είναι πλέον και η Λάρισα μετά την θεομηνία που έπληξε τη Θεσσαλία.

-

Παραθαλάσσιο μέρος θυμίζει η Λάρισα λίγες μέρες μετά το “χτύπημα” της κακοκαιρίας “”Daniel”.

Η μεγαλούπολη του Θεσσαλικού Κάμπου κυριολεκτικά άλλαξε μορφή και ολόκληρες συνοικίες και περιοχές της έγιναν "αγνώριστες", καθώς βρίσκονται ολόκληρες ή εν μέρει βυθισμένες μέσα στο νερό και ξεχωρίζουν μόνο από ορισμένα χαρακτηριστικά κτήρια και υποδομές.

Η υπερχείλιση του Πηνειού είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, καταστήματα και περιουσίες και να τεθούν σε κίνδυνο πνιγμού οι ζωές των κατοίκων της ευρύτερης περοιχής.

Το Αλκαζάρ, ο Ιπποκράτης και οι εργατικές κατοικίες Γιάννουλης έχουν αλλάξει μορφή.

Πηγή: Onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Fast Ferries: Έδεσε στη Ραφήνα μετά από πολύωρη περιπέτεια

Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις την Κυριακή

Κακοκαιρία - Καρδίτσα: νεκροί βρέθηκαν μητέρα για γιος που αγνοούνταν