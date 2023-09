Ξάνθη

Φωτιά στην Ξάνθη: στις φλόγες το δάσος Κοτζά Ορμάν (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός για το παρθένο δάσος της Ξάνθης, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

-

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο δάσος Κοτζά Ορμάν, στον Δήμο Τοπείρου της Ξάνθης. Κοντά στο Δέλτα του Νέστου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες δεν άφησαν τις φλόγες να επεκταθούν για πολύ στο παρθένο και πανέμορφο δάσος.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ - Φωτιά: εκατόμβη νεκρών σε γάμο (εικόνες)

Κρήτη: Έκλεψε αυτοκίνητο και το τράκαρε λίγο παρακάτω

Κινηματογραφική καταδίωξη από το Κορωπί στη Γλυφάδα