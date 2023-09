Μαγνησία

Κακοκαιρία “Elias”: Ο Βόλος πνίγεται και πάλι (εικόνες)

Δραματική είναι η κατάσταση στο Βόλο που βρίσκεται και πάλι κάτω από τα νερά και χωρίς ρεύμα.

Μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει και πάλι ο μεγάλος όγκος νερού που έχει πλήξει την πόλη και τα περίχωρα του Βόλου.

Στο κέντρο της πόλης έχει «σπάσει» ο χείμαρρος Κραυσίδωνας και έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, σπίτια και επιχειρήσεις.

Το νερό παρασύρει αυτοκίνητα και εισβάλλει σε ισόγειες κατοικίες. Ταυτόχρονα σε πολλές γειτονιές που οι κάτοικοι βλέπουν απειλητικά τα νερά του ποταμού, δεν υπάρχει ρεύμα.

Στο σκοτάδι βυθίστηκε λίγο μετά τις 20:30 ολόκληρος, σχεδόν, ο Βόλος.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι, οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν μπορούν ναμπουν στην πόλη του Βόλου και την Αγριά με μπουλντόζες και έχουν επιστρατευτεί οι πεζοναύτες με βάρκες.

Σύμφωνα με πηγές από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 800 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 330 απομακρύνσεις πολιτών προς ασφαλή σημεία. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην πόλη του Βόλου καθώς επίσης και στις Αλυκές και στην Αγριά. Μόνο στο Βόλο επιχειρούν 180 πυροσβέστες με 50 οχήματα με τη συμβολή επίσης της 2ης, της 7ης και της 8η ΕΜΑΚ, ενώ με βάρκες, ερπυστριοφόρα και hummer συνδράμει ο στρατός.

Τα σχολεία ανακοινώθηκε πως θα είναι κλειστά την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ έχει ήδη σταλεί μήνυμα του 112 στους κατοίκους της πόλης του Βόλου να μην κυκλοφορούν έξω.

Ο δρόμος στο ύψος της Παιδόπολης έχει κοπεί, αφού φούσκωσε και πάλι το ρέμα.

Ηδη έχει διακοπεί η κίνηση και στον δρόμο Μηλίνας-Τρικερίου στο Νότιο Πήλιο όπως και στην ευρύτερη περιοχή της παρακάρλιας περιοχής από το Ριζόμυλο προς τα Κανάλια, ενώ μέσα στην πόλη του Βόλου έχει ανέβει και πάλι επικίνδυνα η στάθμη στον χείμαρρο Κραυσίδωνα, ενώ πλημμυρισμένες είναι οι περιοχές Παλαιό Λιμεναρχείο, η Παπαδιαμάντη στο κέντρο από το Δημαρχείο μέχρι και τον κόμβο Αθηνών, η 2ας Νοεμβρίου και ο Αγιος Παντελεήμονας, ενώ άμεσος κίνδυνος υπάρχει και στο Νέο Δέλτα και το ίδρυμα 'Ασπρες Πεταλούδες όπου απειλεί ο χείμαρρος Ξηριάς.

Στον παραλιακό δρόμο Βόλου-Αγριάς διακόπτεται περιοδικά η κυκλοφορία στις στροφές της Γορίτσας όπου έπεσαν βράχια και πέτρες από το βουνό, ενώ στα Λεχώνια και τα Πλατανίδια η κατάσταση είναι εξίσου δύσκολη από τις τεράστιες ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από το Πήλιο .

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται μεγάλη ποσότητα βροχής στη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του Βόλου και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.





Εικόνες και πληροφορίες: thenewspaper.gr, taxydromos.gr, Facebook, Ανδρέας Παρίσης Ευταξίας

