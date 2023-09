Μαγνησία

Κακοκαιρία “Elias”: Απαγόρευση κυκλοφορίας στον Βόλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κακοκαιρία "σφυροκοπά" τον Βόλο. Ποτάμια οι δρόμοι, χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές. Τι θα γίνει με τα σχολεία.

-

Πλημμυρικά φαινόμενα πλέον και πάλι στον Βόλο και τα προάστιά του από την σφοδρή καταιγίδα που πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας. Οι δρόμοι μετατράπηκαν και πάλι σε ποτάμια και ειναι χαρακτηριστικές οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του ΑΝΤ1 στις 20:30 περίπου το βράδυ της Τρίτης, όταν εγκλωβίστηκαν στο δρόμο μεταξύ Βελεστίνου και Βόλου, μαζί με δεκάδες άλλα αυτοκίνητα και λεωφορεία.





Νέο μηνυμα του 112, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, αφού εστάλει στις 19.10, αναφέρει ότι "με απόφαση της ΕΛΑΣ απαγορεύεται η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Βόλου λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων" με αποτέλεσμα να διακοπούν και οι αστικές συγκοινωνίες στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας προς κάθε προορισμό.

?? Ενεργοποίηση 1?1?2?



?? Με εντολή της @hellenicpolice απαγορεύεται η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του #Βόλου λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων@pyrosvestiki — 112 Greece (@112Greece) September 27, 2023

Μέσα στην πόλη του Βόλου και στην Αγριά, το νερό είναι τόσο που δεν μπορούν να πλησιάσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις με μπουλντόζες, για τον απεγκλωβισμό των κατοίκων και έσπευσαν Πεζοναύτες με βάρκες.

Ο δρόμος στο ύψος της Παιδόπολης έχει κοπεί, αφού φούσκωσε και πάλι το ρέμα.

Ηδη έχει διακοπεί η κίνηση και στον δρόμο Μηλίνας-Τρικερίου στο Νότιο Πήλιο όπως και στην ευρύτερη περιοχή της παρακάρλιας περιοχής από το Ριζόμυλο προς τα Κανάλια, ενώ μέσα στην πόλη του Βόλου έχει ανέβει και πάλι επικίνδυνα η στάθμη στον χείμαρρο Κραυσίδωνα, ενώ πλημμυρισμένες είναι οι περιοχές Παλαιό Λιμεναρχείο, η Παπαδιαμάντη στο κέντρο από το Δημαρχείο μέχρι και τον κόμβο Αθηνών, η 2ας Νοεμβρίου και ο Αγιος Παντελεήμονας, ενώ άμεσος κίνδυνος υπάρχει και στο Νέο Δέλτα και το ίδρυμα 'Ασπρες Πεταλούδες όπου απειλεί ο χείμαρρος Ξηριάς.

Στον παραλιακό δρόμο Βόλου-Αγριάς διακόπτεται περιοδικά η κυκλοφορία στις στροφές της Γορίτσας όπου έπεσαν βράχια και πέτρες από το βουνό, ενώ στα Λεχώνια και τα Πλατανίδια η κατάσταση είναι εξίσου δύσκολη από τις τεράστιες ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από το Πήλιο .

Με απόφαση του δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου ανακοινώθηκε ότι αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα μείνουν κλειστά σε όλη την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Μαγνησίας λόγω των σοβαρών προβλήμάτων προβλημάτων από τη νέα κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται μεγάλη ποσότητα βροχής στη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του Βόλου και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Elias” - Λάρισα: Μήνυμα 112 για εκκένωση του Σωτήριου

Ιράκ - Φωτιά: εκατόμβη νεκρών σε γάμο (εικόνες)

Παναθηναϊκός: Η απάντηση των οργανωμένων για το πανό με τους Κροάτες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ