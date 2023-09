Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Τραγικό τέλος για 26χρονο

Δίχως τέλος οι τραγωδίες στην άσφαλτο με θύματα νέους ανθρώπους. Πώς σημειώθηκε το δυστύχημα με θύμα νεαρό άνδρα.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 26χρονο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην επαρχιακή οδό Σουρωτής-Ταγαράδων, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ΙΧ που οδηγούσε ο 26χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχίο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.

