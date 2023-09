Δωδεκανήσα

Ρόδος: Κολυμβητής παρασύρθηκε από ρεύματα

Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού κολυμβητή στην Ρόδο. Η μαρτυρία της συζύγού του.

Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, καθώς αγνοείται ένας 75χρονος Φινλανδός που κολυμπούσε στην παραλία του Ενυδρείου στην Ρόδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα είπε η σύζυγος του 75χρονου, οι δυο τους κολυμπούσαν στην παραλία του Ενυδρείου όταν δυνατά θαλάσσια ρεύματα άρχισαν να τους παρασέρνουν μακριά από την ακτή.

Η σύζυγος κατάφερε με πολλή προσπάθεια να βγει από τη θάλασσα και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.

Για τον εντοπισμό του 75χρονου που πιθανολογείται ότι παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, βρίσκεται πλωτό σκάφος που ελέγχει αυτή την ωρα σπιθαμή προς σπιθαμή τη θαλάσσια περιοχή περιμετρικά του Ενυδρείου, ενώ έχουν ειδοποιηθεί και δύτες.

