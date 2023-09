Εύβοια

Κακοκαιρία “Elias” - Εύβοια: Σπίτι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλες ζημιές έχει προκαλέσει το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στη Βόρεια Εύβοια, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων τεράστιες καταστροφές έχουν καταγραφεί σε Ροβιές, Μαντούδι και Κυμάσι.

-

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Elias βρέθηκε η Εύβοια με τις εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την ευρύτερη περιοχή να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Μεγάλες ζημιές έχει προκαλέσει το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στη Βόρεια Εύβοια, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων τεράστιες καταστροφές έχουν καταγραφεί σε Ροβιές, Μαντούδι και Κυμάσι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα ποτάμια «φούσκωσαν», οι χείμαρροι ξεχύθηκαν και τα λασπόνερα παρέσυραν το πάντα στο πέρασμά τους.

Συγκεκριμένα, ο δήμος Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας βρέθηκε στο επίκεντρο της θεομηνίας και οι καταστροφές στις περιουσίες αλλά και στις υποδομές είναι ανυπολόγιστες. Στο Κυμάσι η παραλία καλύφθηκε από τα λασπόνερα, ενώ την ίδια ώρα έπεσε η γέφυρα που συνδέει το χωριό με την Αμίτσα.

Ταυτόχρονα, μεγάλες είναι οι ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες, ενώ το τελευταίο 24ωρο οι κάτοικοι στις γύρω περιοχές αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε ψηλότερους ορόφους και ταράτσες – όπου υπάρχουν – για να σωθούν θεομηνία.

Επιπρόσθετα, ο δρόμος που οδηγεί από το Μαντούδι στο λιμάνι έχει διαλυθεί, ενώ συγκλονίζει βίντεο από την Κρύα Βρύση που δείχνει σπίτι να οδηγείται στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά.

Διακοπές κυκλοφορίας

Aπό τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί κατά περίπτωση, λόγω έντονης βροχόπτωσης, συσσώρευσης υδάτων και φερτών υλικών αντίστοιχα στο οδόστρωμα, καθώς και πτώση δέντρων, στα κάτωθι σημεία:

Νομός Εύβοιας:

στην 64η χ/θ της Ε.Ο. Χαλκίδας – Αιδηψού (περιφερειακός Στροφιλλιάς),

στην 2η χ/θ της Επ.Ο. Κηρίνθου – Κρύας Βρύσης (Κήρινθος),

στην 127η χ/θ της Ε.Ο. Χαλκίδας – Αιδηψού (θέση Ρέμα Κατσιρέλου Ιστιαίας),

στην Επ.Ο. Ροβιών – Ιστιαίας (μέσω Μαρουλίου – Βουτά),

στην Επ.Ο. Ιστιαίας – Βουτά,

στην Επ.Ο. Ροβιών – Οσίου Δαυίδ (στο ύψος του Παλαιοχωρίου),

από την 49,5η χ/θ (Προκόπι) έως την 57η χ/θ (Μαντούδι) της Ε.Ο. Χαλκίδας – Αιδηψού. ΠΡΟΣΟΧΗ, στο σημείο επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία των οχημάτων μεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων και μέσω της Επ.Ο. Προκοπίου – διασταύρωσης Κηρίνθου (Δαφνούσα – Τρούπι – Καλύβια – Σπαθάρι – Μετόχι).

Επιπλέον, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει προσωρινά απαγορευτεί:

από την 16η χ/θ (Καστέλλα) έως την 49,5η χ/θ (Προκόπι) της Ε.Ο. Χαλκίδας – Αιδηψού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Προκόπι. ΠΡΟΣΟΧΗ, στο σημείο επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο των οχημάτων μεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων,

στον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην ευρύτερη περιοχή Ιστιαίας, Ωρεών, Νέου Πύργου και Αγιόκαμπου,

στον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, στις περιοχές Ασμήνι, Πευκί, Αρτεμίσιο & Γούβες.

πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια - Πτώση ελικοπτέρου: δεύτερη ημέρα ερευνών για τον πιλότο

Βρετανικό Μουσείο: Σκάνδαλο με αγορά αγαλματίδιου

ΗΠΑ: Θανατοποινίτης δεν θα εκτελεστεί γιατί “δεν μπορεί να κατανοήσει” την ποινή του