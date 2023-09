Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: Την σκότωσε η κρεατομηχανή που καθάριζε

Τραγικό εργατικό δυστύχημα στο Μεσολόγγι, με θύμα την υπάλληλο του κρεοπωλείου.

Τραγικό θάνατο βρήκε μια εργαζόμενη σε κρεοπωλείο στο Μεσολόγγι το βράδυ της Παρασκευής.

Η άτυχη γυναίκα αλβανικής καταγωγής φέρεται να καθαρίζε την κρεατομηχανή όταν, για άγνωστο λόγο μπλεχτηκαν τα μαλλιά της με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της ατυχής γυναίκας.

Πηγή: messolonghinews.gr

