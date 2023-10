Εύβοια: Πλημμυροπαθής η γυναίκα - σύμβολο της φωτιάς

Εύβοια

Η φωτογραφία της έγινε σύμβολο της μεγάλης φωτιάς της Εύβοιας το 2021 και το πρόσωπό της πρωτοσέλιδο σε διεθνή Μέσα. Τώρα η κυρία Παναγιώτα, είδε το χωριό της να βυθίζεται στις λάσπες.

Η γυναίκα- σύμβολο των καταστροφικών πυρκαγιών του 2021 βρίσκεται αντιμέτωπη με τα προβλήματα των πλημμυρών.

Η κυρία Παναγιώτα από τις Γούβες είχε αποτυπωθεί ως μία άλλη «κραυγή» στη φωτογραφία του Κωνσταντίνου Τσακαλίδη που είχε γίνει εξώφυλλο των Times, αλλά και άλλων διεθνών Μέσων.

Πρόσφατα δε, η φωτογραφία αποτέλεσε μέρος σε αφιέρωμα του Guardian για τη φωτογραφία του αιώνα.

Τώρα, η ίδια γυναίκα, η κυρία Παναγιώτα, το ίδιο χωριό, οι Γούβες, βρίσκονται αντιμέτωποι με τις λάσπες που άφησαν πίσω τους οι πλημμύρες.

Στη φωτογραφία η κυρία Παναγιώτα συνομιλεί με τον βουλευτή Εύβοιας της Ν.Δ. Θανάση Ζεμπίλη για τη νέα συμφορά που βρήκε το χωριό της.

