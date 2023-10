Πέλλα

Πέλλα: Κυνηγός πέρασε το φίλο του για... αγριογούρουνο και τον έστειλε στην εντατική

Πώς και πού έγινε το λάθος, κατά τη διάρκεια της θήρας του συγκεκριμένου είδους. Στην εντατική ο 71χρονος.

Ένα λάθος που παραλίγο να κοστίσει τη ζωή σε μεγαλύτερο σε ηλικία φίλο του έκανε την Παρασκευή, ένας κυνηγός στο Παλαίφυτο Πέλλας.

Σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα logospellas.gr ο 27χρονος παραγνώρισε και πυροβόλησε από λάθος, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον 71χρονο κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου.

Η παρέα κυνηγών κατευθείαν ενήργησε ώστε ο τραυματίας, ο οποίος κατάγεται από τοπική κοινότητα του Δήμου Σκύδρας, να μεταφερθεί σε εφημερευόν Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, χρειάστηκε χειρουργείο στο άνω άκρο και νοσηλεύεται στην εντατική.

