Ηράκλειο

Κρήτη: Πήγαν για κυνήγι και πυροβόλησε τον ξάδερφο του

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ατύχημα και το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Σε τραγωδία παραλίγο να εξελιχθεί το κυνήγι για δύο ξαδέλφια σε χωριό του δήμου Μίνωα Πεδιάδος στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Οι δύο άνδρες πήγαν μαζί για κυνήγι το πρωί της Τετάρτης 27 Σεπτεμβρίου, σε περιοχή στο Πανόραμα, όταν ο 63χρονος πυροβόλησε και κατά λάθος ένα από τα σκάγια τραυμάτισε τον 53χρονο ξάδελφό του στην κοιλιά.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 53χρονος διακομίστηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται, ενώ ο ξάδερφός του συνελήφθη για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

