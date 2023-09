Οικονομία

ΟΠΕΚΑ - Επιδόματα: Οι πληρωμές του Σεπτεμβρίου

Αναλυτική ενημέρωση για τα επιδόματα που πιστώνονται στους δικαιούχους στην εκπνοή του Σεπτεμβρίου.

Περισσότερα από 181 εκατομμύρια ευρώ διανέμει σε περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Τα επιδόματα θα καταβληθούν στις 29 Σεπτεμβρίου.

Όπως κάνει γνωστό το Υπουργείο, το σύνολο των δικαιούχων είναι 1.331.668 άτομα και το σύνολο καταβολών 181.431.668 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος 123.502,813 ευρώ θα καταβληθεί για το επίδομα παιδιού.

Αναλυτικά τα ποσά που θα διατεθούν είναι τα εξής:

Επίδομα παιδιού, δικαιούχοι 635.103 - 123.502.813 ευρώ

Επίδομα Στέγασης, δικαιούχοι 257.481 - 31.064.075 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, δικαιούχοι 204.959 - 43.843.032 ευρώ

Αναπηρικά, δικαιούχοι 180.622 - 83.539.126 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, δικαιούχοι 718 - 218.861 ευρώ

Επίδομα Ομογενών, δικαιούχοι 5.743 - 202.524 ευρώ

Επίδομα Ανασφ. Υπερηλίκων (ν. 1296/1982), δικαιούχοι 15.708 - 5.728.840 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων, δικαιούχοι 17.776 - 6.333.261 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας, δικαιούχοι 7.703 - 2.086.136 ευρώ

Έξοδα Κηδείας, δικαιούχοι 63 - 50.096 ευρώ

Επίδομα Γέννησης, δικαιούχοι 10.202 - 10.244.000 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια, δικαιούχοι 2.634 - 212.030 ευρώ,

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, δικαιούχοι 8 - 8.000 ευρώ

Πρόγραμμα Γέφυρα, δικαιούχοι 133 - 19.045 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής, δικαιούχοι 526 - 66.785 ευρώ

Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες, δικαιούχοι 111 - 12.035 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού, δικαιούχοι 247 - 185.950 ευρώ

Σημειώνεται ότι ξεκίνησαν και οι καταβολές για τους δικαιούχους του Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και τους δικαιούχους.

