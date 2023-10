Αργολίδα

Αργολίδα: Φωτιά στο Νέο Ροεινό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

-

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Νέο Ροεινό Αργολίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 13.39 και δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Ειδήσεις σήμερα:

Σε τουαλέτα γέννησε 13χρονη που δεν ήξερε πως είναι έγκυος

Παγκόσμια Ημέρα Ζώων - ΕΕΣ: Σεμινάριο πρώτων βοηθών για σκύλους

Προαστιακός: Τροποποιήσεις, διακοπές και καθυστερήσεις στα δρομολόγια λόγω βλάβης