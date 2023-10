Εύβοια

Χαλκίδα - καταγγελία: Πατέρας προσπάθησε να βιάσει τον ανήλικο γιο του

Τι κατήγγειλε η μητέρα του 9χρονου. Ο ανήλικος αναμένεται να εξεταστεί από ιατρδικαστή

Πατέρας κατηγορείται ότι προσπάθησε να βιάσει τον 9χρονο γιο του μέσα στο σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του η οποία τον φιλοξενούσε στη Χαλκίδα. Η 49χρονη γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στο τμήμα ασφαλείας με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον ρώην σύζυγό της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης, ο άνδρας προσπάθησε να βιάσει τον 9χρονο γιο του, εντός του σπιτιού, γεγονός που έγινε αντιληπτό από την ίδια.

Σε βάρος του 39χρονου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα βιασμού, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ο ανήλικος αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

πηγή: lawandorder.gr

