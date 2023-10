Αργολίδα

Τροχαίο - Αργολίδα: Σύγκρουση οχημάτων με δύο τραυματίες (βίντεο)

Επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών από την Πυροσβεστική. Πώς συνέβη το τροχαίο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί της Πέμπτης 5 Οκτωβρίου στην επαρχιακή οδό Άργους Ναυπλίου στο ύψος της διασταύρωσης για Λάλουκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες και κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες συγκρούστηκαν μετωπικά δυο Ι.Χ. αυτοκίνητα ενώ στο τροχαίο εμπλέκεται και ένα φορτηγό τύπου κλούβας.

Από τη σύγκρουση τραυματιστηκαν δυο άτομα μια γυναίκα και ένας άνδρας που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Αργολίδας στο Νοσοκομείο Άργους, ενώ στο σημείο του τροχαίου επιχειρησαν πυροσβέστες από την Π.Υ. Ναυπλίου για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών.

Η επαρχιακή οδός έμεινε κλειστή από την αστυνομία μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων από το οδόστρωμα με την κίνηση των αυτοκινήτων να εκτρέπεται από παρακαμπτήριους οδούς.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργεί το το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.\

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

"Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός ενός άνδρα και μιας γυναίκας από 2 ΕΙΧ οχήματα και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην Ν.Τίρυνθα Αργολίδας. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 1 όχημα." αναφέρει η ανακοίνωση.

Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός ενός άνδρα και μιας γυναίκας από 2 ΕΙΧ οχήματα και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην Ν.Τίρυνθα Αργολίδας. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2023

πηγή εικόνας: you tube/ argolikeseidiseis

