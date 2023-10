Αχαΐα

Πάτρα: Έκαψαν ΑΤΜ, έσπασαν καταστήματα (εικόνες)

Αναστάτωση από τετραπλή επίθεση σε καταστήματα και ΑΤΜ στην Πάτρα.

Επιθέσεις σε δύο μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, καθώς και σε άλλα δύο καταστήματα εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών που λειτουργούν στην Πάτρα, πραγματοποίησαν άγνωστοι δράστες σήμερα τα ξημερώματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστοι δράστες, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες, αρχικά έβαλαν φωτιά σε ΑΤΜ τράπεζας που βρίσκεται επί της οδού Έλληνος Στρατιώτου. Στην συνέχεια, οι άγνωστοι δράστες, κινούμενοι στην ίδια οδό, προκάλεσαν φθορές στις προσόψεις και στις πόρτες εισόδου δύο καταστημάτων εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Σχεδόν την ίδια ώρα, πάλι άγνωστοι δράστες, οι οποίοι είχαν και αυτοί καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες, έβαλαν φωτιά σε ΑΤΜ τράπεζας που βρίσκεται επί της οδού Καλαβρύτων.

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των ερευνών της Ασφάλειας Πατρών για τον εντοπισμό των δραστών έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία από τα σημεία των επιθέσεων, ενώ αναζητείται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.

