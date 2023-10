Θεσσαλονίκη

Παράνομες ελληνοποιήσεις: Πρώην αστυνομικός μεταξύ των συλληφθέντων (εικόνες)

Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων, μέσω πλαστών ταυτοτήτων, αποκαλύφθηκλε στη Θεσσαλονίκη. Πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στα ίχνη τους.

Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων, μέσω πλαστών ταυτοτήτων, αποκάλυψε στη Θεσσαλονίκη η πολύμηνη έρευνα αστυνομικών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν μέχρι στιγμής επτά άτομα, και μεταξύ αυτών ένας πρώην αστυνομικός. Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει αρκετές συνομιλίες μεταξύ μελών του κυκλώματος.

Οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονταν αρκετό καιρό στα χνάρια του κυκλώματος, ενώ τις έρευνες φαίνεται να συνέδραμε και η Interpol.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης.

