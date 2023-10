Χανιά

Χανιά: Έφτασαν τις 100 οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων από την αρχή του χρόνου

Έφτασαν τις 100 οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στα Χανιά μέσα στο 2023, καθώς σήμερα κατέπλευσαν στο λιμάνι της Σούδας ακόμα δύο κρουαζιερόπλοια.

Πρόκειται για το «Μein Schiff 5», με 2.575 επιβάτες και το «Evrima», με 297 επιβάτες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει στην προσωπική σελίδα του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων, Δημήτρης Βιριράκης, από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουν αφιχθεί στα Χανιά 100 κρουαζιερόπλοια, 88 στην Σούδα με 162.577 επιβάτες και τα 12 στο ενετικό λιμάνι της πόλης με 4.263 επιβάτες.

Ο συνολικός αριθμός των επιβατών είναι 166.840, ενώ οι αφίξεις θα συνεχιστούν έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

