Καστοριά

Ναρκωτικά - Καστοριά: Μετέφερε κάνναβη μέσα σε ταξιδιωτικούς σάκους (εικόνες)

Πόσα κιλά ναρκωτικών εντοπίστηκαν στην κατοχή του 31χρονου άνδρα. Τι άλλο βρέθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε.

Συνολικά 42 κιλά και 700 γραμμάρια κκάνναβης προσπάθησε να μεταφέρει, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης 31χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη χώρα και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας Καστοριάς, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς και της Ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος (Ο.Π.Δ.Ε.) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με οδηγό τον 31χρονο, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι μετέφερε δυο (2) ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν 40 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 42 κιλών και 700 γραμμαρίων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 31χρονου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

