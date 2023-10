Εύβοια

Εύβοια - Εκλογές: Δύο επεισόδια συμπλοκής πολιτών

Πώς ενόψει εκλογικού αποτελέσματος και υποστήριξης αντίπαλων υποψηφίων, "άναψαν τα αίματα".

Επίθεση δέχτηκε πολίτης που έσπευσε σε εκλογικό τμήμα της Εύβοιας λίγο μετά τις 11.00 το πρωί της Κυριακής, από άλλο πολίτη που βρισκόταν εκεί, με αφορμή τους υποψήφιους δημάρχους. Συγκεκριμένα όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στην τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Εύβοιας evima.gr οι δύο άντρες, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές παρατάξεις, πήγαν να πιαστούν στα χέρια, με αφορμή τις δημοτικές εκλογές. Το περιστατικό έγινε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου, οι ψηφοφόροι ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση το επεισόδιο έληξε με την παρέμβαση της αστυνομίας η οποία έσπευσε αμέσως στο σημείο και χώρισε τους δύο άντρες.

Νωρίτερα είχε σημειωθεί ακόμα ένα επεισόδιο, στο εκλογικό τμήμα των Κριεζών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, όπου έφτασε η αστυνομία διότι δεν μπορούσε να διεξαχθεί ομαλά η διαδικασία καθώς και εκεί, υποψήφιοι δύο συνδυασμών ήρθαν σε αντιπαράθεση. Αφορμή υπήρξε η παρουσία ενός νυν εκλεγμένου και εκ νέου υποψηφίου, μέσα στο εκλογικό Τμήμα. Υποψήφιοι άλλου συνδυασμού διαμαρτύρονταν στον δικαστικό αντιπρόσωπο ο οποίος διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει νομικό πρόβλημα με την παρουσία του. Η αστυνομία κατέγραψε το γεγονός και συνεχίστηκε κανονικά η εκλογική διαδικασία.

