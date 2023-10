Έβρος

Εκλογές – Διδυμότειχο: “Αλλαγή σκυτάλης” για 5 ψήφους

Σχεδόν ισοπαλία είχαμε στο ακριτικό Διδυμότειχο, όπου ο νυν δήμαρχος ηττήθηκε με μόλις 5 ψήφους διαφορά σε σύνολο περίπου 11.000 χιλιάδων ψηφοφόρων.

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίχθηκε η «μάχη» ανάμεσα στον Ρωμύλο Χατζηγιάνογλου και τον Χρήστο Τοκαμάνη για τη δημαρχία στο Διδυμότειχο στο πλαίσιο των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Οι δύο υποψήφιοι δήμαρχοι «πήγαιναν» ψήφο – ψήφο όλο το βράδυ. Με την ενσωμάτωση στο 100%, ο δήμος Διδυμότειχου φαίνεται πως αλλάζει χέρια για μόλις… πέντε ψήφους.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηγιάνογλου φαίνεται να χάνει τη δημαρχία έχοντας λάβει 5.602 ψήφους, με τον κ. Τοκαμάνη να αναδεικνύεται νικητής με 5.607 ψήφους.

Έτσι, στο νέο δημοτικό συμβούλιο, ο κ. Τοκαμάνης θα διαθέτει 15 έδρες, ενώ ο αντίπαλός του 10.

