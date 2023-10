Λέσβος

Λέσβος: Τραυματιοφορέας “έσπρωχνε” κηδείες σε γραφείο, με το αζημίωτο

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος διέρρεε επ' αμοιβή ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και μάλιστα ιατρικής φύσης.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν στις 10 Οκτωβρίου το πρωί στη Λέσβο, υπάλληλος ειδικότητας τραυματιοφορέα του Βοστάνειου Γενικού Νοσοκομείου του νησιού και ιδιώτης, ιδιοκτήτης γραφείου τελετών, για -αντίστοιχα- δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, παράβαση καθήκοντος, και ηθική αυτουργία σε παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται άλλη μία υπάλληλος της ίδιας ειδικότητας και του ίδιου ιδρύματος.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, οι δύο υπάλληλοι του Νοσοκομείου εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως τραυματιοφορείς, ενημέρωναν τον ιδιώτη, σχετικά με το ποιοι ασθενείς επρόκειτο να αποβιώσουν, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας τους και αποκόμιζαν χρηματικά ποσά.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της εποπτεύουσας εισαγγελικής Αρχής και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, διακριβώθηκε ότι οι δύο υπάλληλοι, τουλάχιστον από τα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους, έχοντας αποκτήσει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο των ιατρών του νοσοκομείου, προέβαιναν στη συστηματική διαρροή εμπιστευτικών ιατρικών και προσωπικών δεδομένων προς τον ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών, ο οποίος εκμεταλλευόμενος τα στοιχεία αυτά, αναλάμβανε τις υπηρεσίες κηδείας, αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο οικονομικό όφελος.

Για τον τερματισμό της δράσης τους το πρωί της 10ης Οκτωβρίου οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ο ένας υπάλληλος και ο ιδιώτης, μετά από νέο περιστατικό παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου που είχε λάβει χώρα την προηγούμενη ημέρα.

Από τις επακόλουθες έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 18.240 ευρώ, 3 συσκευές κινητών τηλεφώνων, καθώς και έγγραφα και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί 74 περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, από τις οποίες οι 54 αφορούσαν ασθενείς που κατέληξαν, ενώ για τις 26 από αυτές τη διαδικασία ταφής είχε αναλάβει το γραφείο τελετών του ιδιώτη.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

